Atelierstandort in Karlsruhe-Bulach wird immer wahrscheinlicher

In Karlsruhe sind viele Künstler auf Raumsuche. In Bulach könnten sie fündig werden. Dort könnten schon im Sommer Ateliers und Proberäume entstehen.

Bei der Suche nach neuen Räumen für Künstler rückt eine Immobilie in Bulach immer stärker in den Fokus: In einer aktuell leerstehenden Halle in der Schauenburgstraße könnten bereits ab Juli 150 kreative Köpfe Platz finden.

Die Rede ist von 15 Proberäumen für Musiker, zwölf Ateliers für Künstler, einem Veranstaltungsraum für bis zu 600 Personen und zwei großen Open-Air-Flächen. „Das muss und wird klappen“, gibt sich Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) optimistisch.

Er bemühe sich derzeit um die Schließung der Finanzierungslücke. Sprich: Jetzt geht es ums Geld.