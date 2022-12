Auch Karlsruher Hunde haben unter zu viel Streusalz zu leiden

Schnee und Eis, und das noch vor Weihnachten – das hat es seit Jahren kaum mehr gegeben. Eine der Schattenseiten der weißen Pracht: Überall auf Straßen und in Rinnsteinen liegt jetzt Streusalz.

„Entsetzlich, wie das aussieht“, seufzt Melek Tuna. Die junge Frau hat an der EFA-Ley-Waschanlage Ecke Lorbeerweg und Linkenheimer Landstraße das Komplettpflege-Paket für ihr Auto gebucht. Gerade demontiert sie die Antenne ihres Dreier-BMWs.

Der Wagen ist eigentlich schwarz, aktuell präsentiert er sich aber in unschönem Grau. „Ich hasse dieses Streusalz“, klagt die Autofahrerin. Nicht nur aus optischen Gründen. „Es fördert auch den Rost.“

In den vergangenen Jahren ist Karlsruhe mangels Schneefalls und Glatteises um größere Streusalz-Aktionen herumgekommen. Jetzt ist es anders: Allein in den zurückliegenden kalten Tagen hat der städtische Winterdienst laut Rathaus rund 1.000 Tonnen reines Salz auf den Straßen und Wegen Karlsruhes ausgebracht.

Darüber hinaus haben die Experten noch 200.000 Liter so genannte Sole verteilt – ein Gemisch aus Salz und Wasser – und mithin geringer konzentriert.

Andrang beim Autowaschen

Diese bereits verbrauchten Mengen sind erheblich: Insgesamt stehen der Stadt für den Winter 6.500 Tonnen Streusalz zur Verfügung. 1.500 Tonnen davon befanden sich zu Beginn der kalten Jahreszeit im eigenen Lager, 2.000 im externen Lager eines regionalen Lieferanten, und 3.000 stehen für Karlsruhe in Heilbronn auf Abruf bereit.

„Die Autos, die bei uns gewaschen werden, sind voller Salz“, berichtet Agnieszka Hafemann, die den Betrieb der modernen Autowaschanlage im Lorbeerweg managt. Das muss runter, rät sie den Autofahrern. Ansonsten droht Korrosion. Am Montag beispielsweise waren mehr Kunden da als üblich.

Zu viel schadet Bäumen

Nicht bloß Autos und Zweiräder sollten Natriumchlorid – das ist die chemisch korrekte Bezeichnung für Kochsalz – allenfalls in Maßen ausgesetzt sein. Auch Lebewesen kann ein Übermaß davon zum Schaden gereichen. „Salz entzieht den Bäumen Wasser“, erläutert Georg Plischka. Er ist als Baumschultechniker bei der Baumschule Stoll im Emsbühl nahe dem Zündhütle tätig und hat reichlich Erfahrung.

Wenn ein Baum über die kalten Monate einem Übermaß an Salz ausgesetzt war, kommt oft im folgenden Frühjahr die Quittung. Beim Austreiben trocknen dann die Blattränder gern ein. Unter allzu viel Salz leiden aber auch Gräser und Wildkräuter. Und wann ist es zu viel? „Wenn ein oder zweimal im Winter gestreut wird, ist das sicher kaum schädlich“, relativiert Georg Plischka.

Auch Tiere leiden

Neben Pflanzen leiden mitunter auch Tiere unter dem Einsatz von Streusalz. Der in der Landauer Straße tätige Veterinär Alexander Virnich hat in seiner Praxis dieser Tage verstärkt vierbeinige Patienten, deren Pfoten der Behandlung bedürfen. Die Ballen der Hunde werden durch den Kontakt mit Streusalz häufig so rau, dass die betroffenen Tiere zu lahmen beginnen.

Manchmal hilft dann schon eine Behandlung mit Melkfett. Das größere Problem stellt sich mitunter in der Folge ein, berichtet der Tierarzt: Wenn Hunde Schwierigkeiten mit Magen und Darm bekommen, könnte es daran liegen, dass sie zu viel Streusalz aufgenommen haben – beispielsweise beim Ablecken ihrer Pfoten. „Man kann das aber nur vermuten“, wie der Tierarzt erläutert.

Mancher Hausbesitzer nutzt lieber Salz als Splitt

Nicht nur die Stadtverwaltung muss alles dafür tun, dass die Straßen auch bei Eis und Schnee passierbar und möglichst sicher sind. Ähnliches obliegt auch den privaten Hausbesitzern: Sie müssen etwa die vor ihren Immobilien verlaufenden Gehsteige von Schnee und Eis befreien – wofür sie ihrerseits unter anderem auf Streusalz zurückgreifen. Die Nachfrage danach ist in den vergangenen kalten Tagen beträchtlich gewesen, wie eine stichprobenartige Umfrage bei Karlsruher Baumärkten erwiesen hat.

Sind Splitt und Sand eigentlich Alternativen zu Natriumchlorid? Nur bedingt, wie ein Hausbesitzer aus Neureut unterstreicht. Der Mann, der in Erwartung von Anfeindungen lieber anonym bleiben will, setzt voll auf Salz: „Das taut Schnee und Eis“ und müsse später anders als Split nicht mühsam weggekehrt werden. „Man muss nur auf den nächsten Regen warten.“