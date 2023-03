Auch nach der „Kombi“: Karlsruhe bekommt so viele Baustellen wie nie

Die Kombilösung mit Kaiserstraßentunnel, Südabzweig und umgestalteter Kriegsstraße ist längst vollendet, dennoch kommen in diesem Jahr mehr Baustellen denn je auf die Karlsruher zu: 600 Bauvorhaben sind heuer angemeldet, allein 51 davon wirken sich auf die Verkehrsströme in der Stadt aus.

Nicht nur die schiere Zahl ist eine Herausforderung für Bürger und Bauleute. Auch die Koordination der Projekte ist ausgesprochen komplex. Das machten Karlsruhes Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) und der Chef des Tiefbauamts, Martin Kissel, bei der Vorstellung der Bauvorhaben deutlich.

Wie alles ineinandergreift, wird exemplarisch bei den Baustellen deutlich, die in diesem Jahr das unmittelbare Stadtzentrum ergreifen. Hier bringt nicht nur die Neugestaltung der Kaiserstraße ausgehend vom Marktplatz ab Mitte April beengte Verhältnisse für Fußgänger sowie eine Sperrung der Kaiserstraße für Radler in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden zwischen Kronenplatz und Herrenstraße mit sich. Zugleich wird schließlich auch am Technischen Rathaus und am Gebäude von Peek & Cloppenburg (P&C) gebaut.

Viele Projekte in Karlsruhe laufen parallel

Diverse weitere Baustellen laufen im innerstädtischen Bereich: die am Badischen Staatstheater, jene am Motel One in der Kriegsstraße und am benachbarten Landratsamt.

Beim Markgräflichen Palais am Rondellplatz werden im Vorgriff auf die dortigen Umbaupläne Leitungen für Fernwärme, Elektrizität und Telekommunikation sowie die Straßenbeleuchtung neu organisiert, bereits jetzt sind Straßenbauarbeiten in der Kriegsstraße zwischen Karl- und Hirschstraße im Gang.

Und zwischen 13. und 24. März wird die Brauerstraße zwischen Vorholz- und Hermann-Veit-Straße wegen Erneuerung der Fahrbahndecke in Richtung Ettlingen gesperrt sein.

Ein erheblicher Teil der Baustellen in diesem Jahr gilt dem Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur. Von Ende Mai an wird es deshalb in der Hans-Thoma-Straße in beiden Fahrtrichtungen eine einstreifige Verkehrsführung geben, bis Mitte September wird die Moltkestraße zwischen Wörth- und Hans-Thoma-Straße voll gesperrt. Bei der dortigen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten.

In Phasen wird die Einmündung der Bismarckstraße in die Hans-Thoma-Straße für den Verkehr dicht gemacht, das Gleiche gilt auch für die Einmündung der Stephanienstraße. Zumindest die Sperrung der Reinhold-Frank-Straße in Fahrtrichtung Süd ist alsbald beendet.

Stadt Karlsruhe tut viel für den Fahrradverkehr

In der ganzen Stadt ist das Tiefbauamt mit der Einrichtung so genannter aufgeweiteter Radaufstellstreifen befasst. Dabei können an Kreuzungen die Radler an einer eigenen Haltelinie vor der für Autos auf der gesamten Fahrbahnbreite stehen.

Das schafft zusätzliche Sicherheit. 50 Knotenpunkte sollen so aufgerüstet werden, in vier bis fünf Jahren soll das geschafft sein. Geplant sind die Aufstellstreifen unter anderem in der Engesserstraße bei der Kreuzung mit dem Adenauerring, Hinterm Hauptbahnhof, Ecke Karl- und Jollystraße oder auch bei der Tulla- und der Haid-und-Neustraße.

Der Bereich rund um den Hauptbahnhof ist in diesem Jahr einmal mehr ein Zentrum der Bautätigkeiten. In zwei Etappen werden beim Albtalbahnhof Gleise ausgewechselt. Der erste Teil ist für die Pfingstferien geplant, der zweite für die Sommerferien. Zwischen Pfingst- und Sommerferien stehen Südtangente und Schwarzwaldkreuz im Fokus. Für wenige Wochen ist dann nur ein Fahrstreifen in Richtung Durlach/Wolfartsweier zur Verfügung.

Voraussichtlich am Abend des 30. Juni muss die Südtangente komplett gesperrt werden. Ein mutmaßlicher Blindgänger soll dann beseitigt werden. Bestätigt sich der Verdacht auf das Kampfmittel, wird die Ettlinger Allee gleichfalls gesperrt. Bis Sonntag, 2. Juli, soll alles vorbei sein.

Auch Baustellen auf Straßen des Bundes setzen dem Karlsruher Verkehr in diesem Jahr wieder zu. Noch bis Anfang Mai ist die Erneuerung der Fahrbahndecken bei der Autobahnabfahrt Karlsruhe-Süd terminiert, die auch am Seehof beim Abzweig auf die B3 zu Staus führt.

Von Mai bis Ende November dauert voraussichtlich die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der A5 zwischen Dreieck Karlsruhe und Anschlussstelle Karlsruhe-Ettlingen/Rüppurr in Fahrtrichtung Süden an.