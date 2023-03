Auf dem Karlsruher Marktplatz ist Platz für fünf Bäume – aber erst 2025

Fünf Bäume können auf dem Marktplatz gepflanzt werden. Aber erst in einigen Jahren. Das sagte Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) im Planungsausschuss. „Trotz des Leitungswirrwarrs im Untergrund sind Baumstandorte am Marktplatz möglich“, so Fluhrer. Allerdings sei der richtige Zeitpunkt für eine mögliche Begrünung des Platzes wegen des anstehenden Kaiserstraßenumbaus noch eine ganze Weile entfernt.

Ein guter Zeitpunkt für einen Grundsatzbeschluss ist laut Fluhrer das Frühjahr 2025. Dann könne der Gemeinderat entscheiden, ob man am Marktplatz Bäume wolle und falls ja, wo und wie viele.

Karlsruher Gartenbauamt: Bäume in Hochbeeten vergreisen früher

Laut einer Untersuchung des Stadtplanungsamts können am Marktplatz fünf Bäume in Hochbeeten gepflanzt werden, vier davon rund um die Pyramide und einer vor dem südlichen Eingangsbereich der Evangelischen Stadtkirche.

Das Gartenbauamt weist allerdings bereits darauf hin, dass sich Bäume in Hochbeeten nicht richtig entfalten können und nach rund 20 Jahren ausgetauscht werden müssen. Die Finanzierung von Beeten und Bäumen ist nach Einschätzung der Stadt ebenfalls noch nicht geklärt.

Der Vorschlag mit den fünf Hochbeeten wurde bereits im Dezember 2019 ohne eine konkrete Handlungsempfehlung im Gemeinderat diskutiert. Nach mehreren Hitzesommern mit teilweise tropischen Temperaturen auf dem schattenlosen Platz um die Pyramide hat die Fraktion FW/Für das Thema erneut aufgegriffen.