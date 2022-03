Eigentlich ist der jährliche Tag des Baumes erst am 25. April – traditionell ein symbolträchtiger Tag, an dem viele Bäume in offiziellem Rahmen gepflanzt werden. Der Klimawandel und die zunehmende Trockenheit im weiteren Verlauf des Frühjahrs aber verändern auch solche Traditionen. Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Oberrheinische Waldfreunde bereits am Dienstag acht neue Bäume gepflanzt – an ganz besonderer Stelle.

Ziemlich exakt auf der Gemarkungsgrenze zwischen Ettlingen und Karlsruhe an der Autobahn A5 und nahe der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Ettlingen-West stehen nun drei neue Stieleichen auf Karlsruher Seite sowie fünf Jungerlen und –weiden auf Ettlinger Seite. Als Sponsor fungierte in diesem Jahr das Karton- und Verpackungsunternehmen Rajapack aus Ettlingen.

Der langjährige, nun scheidende Vorsitzende der Oberrheinischen Waldfreunde, Robert Mürb, sagte bei der Pflanz-Aktion, damit solle auf das gemeinsame Projekt „Albgrün“ der beiden Städte Karlsruhe und Ettlingen aufmerksam gemacht werden. Es geht dabei insbesondere um die Aufwertung und Entwicklung der Wander- und Radwege in diesem Abschnitt.

Möglicher Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Ettlingen trifft sich bei neuen Bäumen

Corona habe eben gezeigt, wie wichtig die Erholungslandschaften vor Ort seien, so Mürb weiter. Es gehe deshalb darum, sich nicht nur um die so genannten „Sonntagslandschaften“ der Ausflügler wie den Nordschwarzwald, sondern sich auch um die „Montagslandschaften“ zu kümmern, in denen man im Alltag lebe. Mürb verwies darauf, dass die Entwicklung des Albgrüns auch Teil des Pamina-Parks beidseits des Rheins sei.

Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sagte, die Aktion sei ein gelungenes Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahrzehnten sei das Engagement der Oberrheinischen Waldfreunde bei den Baumpflanzungen immens gewesen – mehr als 400 Bäume dürften in 38 Jahren zusammengekommen sein. Das sei auch dem Vorsitzenden Robert Mürb zu verdanken. Nachfolger von Mürb wird Noch-Forstchef Ulrich Kienzler, der bald in den Ruhestand gehen wird.

Der Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold erinnerte daran, dass an diesem Ort auch alle möglichen Varianten des Radschnellwegs zwischen Karlsruhe und Ettlingen zusammenliefen.