Ein Raub auf offener Straße: ein Fußballfan ist am Samstagmittag von sechs Männern angegriffen worden. Ein Angreifer schlug dem Fan gegen sein linkes Ohr. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 30-jährige Mann kurz nach 12 Uhr auf dem Weg ins Wildparkstadion. Dort wollte er sich offenbar die Begegnung KSC gegen St. Pauli anzusehen.

Sechs männliche Personen hätten ihn im Bereich Adenauerring Höhe der Lärchenallee unvermittelt umkreist. Anschließend durchsuchten die Männergruppe den 30-Jährigen. Hierbei fanden die Angreifer den St.-Pauli-Fanschal des Geschädigten in dessen rechter Jackentasche auf.

Diesen Schal nahmen die Personen laut Polizei an sich. Drei der Täter gingen dann in Richtung Stadion. Zwei bis drei Angreifer blieben zunächst bei dem 30-Jährigen. Einer der Männer schlug dem Fußballfan mit der Faust gegen das linke Ohr. Dann flüchteten auch er in Richtung Stadion.

Wie sahen die Täter aus? Alle waren männlich und überwiegend schwarz gekleidet. Den Mann, der zugeschlagen haben soll, beschreibt die Polizei als etwa 180 cm großen, schlanken Mann mit blonden kurzen Haaren. Er soll zwischen 23 und 25 Jahre alt sein und eine schwarze North-Face-Jacke getragen haben.