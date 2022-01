Auf welchen Karlsruher Straßen 2022 gebaut wird

Auch in diesem Jahr bremsen große Baustellen den Verkehr in Karlsruhe aus. Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Auch in diesem Jahr bremsen große Baustellen den Verkehr in Karlsruhe aus. Die Stadt bearbeitet 526 angemeldete Vorhaben. Im Jahr 2021 waren es noch 438 gewesen. Man koordiniere die Arbeiten so sorgfältig wie möglich, um die Belastungen für die Bürger erträglich zu halten, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einer Vorstellung des Bau-Programms.

So wird in der Eckener Straße mit den Knotenpunkten Daxlander Straße und Rheinhafenstraße das ganze Jahr über Baustellenbetrieb herrschen.

Ende März beginnt der Baustellenbetrieb in der Kriegsstraße zwischen Karlstor und Hirschstraße. Die nördliche Fahrbahn wird bis Ende April gesperrt sein, die südliche Fahrbahn bis Anfang Juni. Betroffen ist allein der oberirdische Verkehr. Der Durchgangsverkehr soll dann ungestört durch den Tunnel laufen.

Bahngleise in der Karlstraße werden ausgetauscht

Wegen des Austauschs von Bahngleisen wird von Ende April bis Anfang Juni die Karlstraße zwischen Südend- und Vorholzstraße gesperrt, außerdem die Mathystraße zwischen Karl- und Renckstraße. Bereits Anfang März beginnen in diesem Bereich Vorarbeiten der Stadtwerke. Ab dann ist die Fahrbahn der Karlstraße Richtung Norden zwischen Bahnhof- und Mathystraße gesperrt. An der Kreuzung von Brauer- und Südendstraße wird voraussichtlich im Lauf des Juni die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten dauern rund vier Wochen.

Auch auf der Neureuter Straße wird die Fahrbahn streckenweise erneuert. Die Arbeiten sind für September terminiert. Zwischen Sudetenstraße und Klärwerk sind rund vier Wochen veranschlagt, zwischen Boschstraße und Siemensallee rund zwei Wochen.

Theodor-Heuss-Allee bleibt bis Juni gesperrt

Von Januar bis Juni bleibt die Theodor-Heuss-Allee zwischen Adenauerring und Rintheimer Querallee gesperrt, von Februar bis April wird am Knoten der Südtangente und der Fiduciastraße gearbeitet.

Zwischen April und Ende Juni ist die B10 zwischen Grötzinger Kreuz und Elfmorgenbruch an der Reihe. Hier wird auch die Fahrbahn erneuert. Dabei kommt es zu wechselnden Teilsperrungen der Autobahn-Auffahrt Karlsruhe-Nord.

Baustelle auf der A5 zwischen Mai und Oktober

Wegen Fahrbahnsanierung auf der A5 zwischen dem Anschluss Ettlingen/Rüppurr und dem Dreieck Karlsruhe muss von Mai bis Oktober mit Behinderungen gerechnet werden.

Eher gering werden die Behinderungen am Edeltrudtunnel bleiben. Bis Frühjahr 2023 wird hier die Betriebstechnik erneuert. Dabei stehen stets zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.