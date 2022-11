Eine Frau, die bei einem Unfall in der Karlsruher Südweststadt schwer verletzt wurde, ist am Mittwoch im Krankenhaus gestorben.

Die 78-jährige Frau, die am Sonntag bei einem Unfall in Karlsruhe verletzt wurde, ist am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Demnach war am Sonntag gegen 10.35 Uhr ein 71 Jahre alter Autofahrer von der Hermann-Billing-Straße nach links in die Ritterstraße eingebogen.

Er übersah wohl die 78-Jährige, die gerade den Zebrastreifen überquerte, und fuhr sie an. Die Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.