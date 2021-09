Drei Personen leicht verletzt

Auffahrunfall am Kühlen Krug in Karlsruhe

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sowie leichte Verletzungen der Beteiligten sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Ausfahrt Kühler Krug in Karlsruhe entstanden.