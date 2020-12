Gegen 5.15 Uhr stieg ein 27 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad in die Bahn der Linie 4 in Karlsruhe. Laut Pressemitteilung der Polizei machte er sich dort am Fahrrad zu schaffen. Da es dem Fahrer der Straßenbahn merkwürdig vorkam, wie der junge Mann an dem Drahtesel hantierte, benachrichtigte er die Polizei.

An der Haltestelle Tivoliplatz verließ der mutmaßliche Täter zwar die Bahn, aufgrund einer Personenbeschreibung konnten ihn die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt jedoch in der Nähe vorläufig festnehmen.

Da seine Identität nicht zweifelsfrei feststellbar war, musste er die Streife mit auf das Revier begleiten, wo er keine glaubhaften Angaben über die Eigentumsverhältnisse des Rades machen konnte. Daher stellten die Beamten das Mountainbike sicher.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der 27-Jährige das Revier verlassen. Der Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ermittelt werden.