Mehrere Anzeigen sowie Foto- und Filmaufnahmen eines verletzten und leidenden Mastschwein in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Karlsruhe haben das Veterinäramt auf den Plan gerufen.

Kannibalismus auf dem Bauernhof? Der Besucherin eines landwirtschaftlichen Betriebs in Rüppurr war am Montag beim Blick in den Schweinestall ein Tier in bemitleidenswertem Zustand aufgefallen: Es konnte sich nur noch mit den Vorderbeinen fortbewegen, an der Hinterhand hatte es blutige Wunden. Artgenossen machten sich an dem verletzten Tier zu schaffen.

Die Besucherin griff zum Handy, fertigte Foto- und Filmaufnahmen an und wies einen der Mitarbeiter des Hofs auf die Not des Tieres hin. Dieser entfernte das Schwein von seinen Artgenossen, anschließend wurde das Tier notgetötet.

Bei der Polizei gingen inzwischen mehrere Anzeigen ein, alsbald trat auch das städtische Veterinäramt auf den Plan.