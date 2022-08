Karlsruher Schlosslichtspiele

Auftakt der Karlsruher Schlosslichtspiele: Nicht nur das Schloss strahlt

In Karlsruhe sind die Schlosslichtspiele wieder ein Besuchermagnet. Die Veranstaltung läuft bis 18. September jeden Abend bei freiem Eintritt. Ergänzend gibt es weitere Medienkunst an anderen Stellen in der Stadt. Hier einige Impressionen.