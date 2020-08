Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

Aus Karstadt Sports in Karlsruhe wird Sportscheck

Karstadt Sports in der Karlsruher Kaiserstraße firmiert um: Das Fachgeschäft für Sportbedarf heißt in Zukunft Sportscheck. Im vergangenen Jahr war Sportscheck an die Signa Retail verkauft worden, die Muttergesellschaft von Galeria Karstadt Kaufhof.