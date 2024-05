Außenministerin Annalena Baerbock kommt nach Karlsruhe

Im Europa- und Kommunalwahlkampf bekommen die Karlsruher Grünen prominente Unterstützung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird zu einer Europawahlkampfveranstaltung auf den Karlsruher Marktplatz kommen.

Diese soll am 24. Mai ab 13 Uhr stattfinden, wie die Grünen in einer Mitteilung erklärten.

Auch Ricarda Lang kommt nach Karlsruhe

Die 43-jährige Baerbock wird an diesem Tag aber nicht alleine Wahlkampf für ihre Partei machen. Mit dabei sein auf Karlsruhes zentralem Platz wird Ricarda Lang. Die 30-Jährige ist seit Februar 2022 gemeinsam mit Omid Nouripour Vorsitzende der Grünen.

Auch Aljoscha Löffler wird an der Wahlkampfveranstaltung teilnehmen. Löffler ist gemeinsam mit Jorinda Fahringer Vorsitzender der grünen Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe und auf Listenplatz zwei für die Kommunalwahl am 9. Juni.

Bei der Veranstaltung ist geplant, dass zuerst alle drei Grünen-Politiker ihre politischen Reden halten. Anschließend gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen, wie es in der Ankündigung heißt.

Baerbock und Lang sind nicht die ersten prominenten Polit-Namen, die ihr Kommen nach Karlsruhe angekündigt haben. Am Samstag, 18. Mai, wird Bundeskanzler Olaf Scholz kommen.

Bereits Ende April hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Karlsruhe über die Herausforderungen der EU gesprochen. Rund 700 Menschen besuchten die Veranstaltung.