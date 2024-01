Ausstellung in Karlsruhe befasst sich mit dem Bild der Männer

„Wann ist ein Mann ein Mann?“ Diese Refrainzeile aus dem Grönemeyer-Hit „Männer“ von 1984 könnte man der Ausstellung mit Arbeiten von Jutta Hieret und Meggi Rochell im Bezirksverband Bildender Künstler (BBK) in Karlsruhe voranstellen.

Das immer noch gängige Bild des Mannes, der unverwüstlich stark „seinen Mann“ in Beruf und Privatleben steht, wird hier unterlaufen. Das zeigt sich insbesondere bei den nackten Männerskulpturen von Meggi Rochell: Hier kullern spielerisch drei männliche Nackedeis auf einem Podest.

Das deutet die Bandbreite eines heute möglichen Männerbildes an. Außerdem illustriert es den Ausstellungstitel „Bewegt“. Bewegend sind auch die beiden großformatigen Handzeichnungen von Jutta Hieret, die aufzeigen, dass es bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts nonkonforme Frauenbiografien gab.

Beispiele sind die Fotografin und Modeschöpferin Ré Soupault sowie Elsbeth Schragmüller, die 1908 in Karlsruhe Abitur machte, damals der einzige weibliche deutsche Offizier war. Als solche bekam sie Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen und war im Ersten Weltkrieg als Spionin tätig und bildete diese aus.

Ein Brückenschlag über ein Jahrhundert

Hier treffen sich die Arbeiten von Hieret und Rochell, indem ihnen ein Brückenschlag über ein Jahrhundert gelingt: Waren es damals die Frauen, die sich von den ihnen zugedachten Rollenbildern emanzipierten, so sind es heute die Männer, die ihren Aktions- und Emotionsradius erweitern beziehungsweise zur Erweiterung aufgerufen sind.

Meggi Rochell ist erst seit drei Jahren als freischaffende Künstlerin tätig. Davor leitete sie nach dem Kunst- und Lehramtsstudium fast 30 Jahre lang die Jugendkunstschule Karlsruhe.

Nun zeigt sie erstmals im BBK eine umfassende Ausstellung ihrer Keramikskulpturen. Überwiegend sind dies nackte, naturalistische Ganzkörperfiguren.

Dabei geht es ihr immer darum, eine Haltung zu einer Stimmung oder Situation einzunehmen, die sich dann in der Figur ausdrückt. Über die Gegenständlichkeit erhofft sich Rochell, der Betrachter möge sich wiedererkennen und sich darüber in ihre Arbeiten hineinspüren, um dann über sich selbst ins Nachdenken zu kommen.

Jutta Hieret bringt Gegensatzpaare zusammen

Ähnliches lässt sich auch bei Jutta Hieret herauslesen, insbesondere in ihrer zwölf Fotocollagen umfassenden Serie „Gemeinsam“, in denen sie scheinbare Gegensatzpaare zusammenbringt.

Alt und Jung, Mann und Frau, unterschiedliche Hautfarbe kombiniert sie spielerisch mit Versatzstücken aus Alltag und Kunst zu Arbeiten, die die Gemeinsamkeit des Menschseins in den Vordergrund rücken.

Versatzstücke aus der bildenden Kunst hat Hieret auch in ihre Gemälde eincollagiert, wobei die Übergänge zwischen Collage und Gemälde so differenziert sind, dass man genau hinschauen muss, um sie zu erkennen. Was sie offensichtlich reizt, sind Brüche, Übergänge, der zitathafte Verweis auf die Geschichte, die unseren Alltag durchaus zu prägen vermag. Kunst, so wird hier sehr deutlich, ist oft auch eine Reflexion des (bewegten) Alltags auf künstlerischer Ebene.