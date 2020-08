Karten-Ausstellung in Karlsruhe

Reisen nach Mittelerde, Westeros und Co: Die Badische Landesbibliothek macht’s möglich

Bis heute faszinieren erfundene Welten – etwa das fiktive Universum von Mittelerde aus „Herr der Ringe“ oder der Kontinent Westeros aus „Game of Thrones“. Eine Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe erzählt davon.