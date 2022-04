Ergebnisse des Wettbewerbs

Ausstellung zeigt Architekten-Entwürfe für Markgräfliches Palais in Karlsruhe

Die PSD Bank hat im Sommer 2021 den Zuschlag für den Kauf des Markgräflichen Palais in Karlsruhe bekommen. Die Ausstellung von Architekten-Entwürfen gewährt Einblicke in die mögliche Zukunft der Immobilie am Rondellplatz.