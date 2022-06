Austausch dauert: Scheibe am Europaplatz durch Vandalismus zerstört

Nicht hübsch, aber funktionsfähig. Seit drei Wochen ist die Scheibe am Europaplatz zersplittert. Warum wurde das Glas an der U-Bahn noch nicht repariert?

Seit drei Wochen hat der Aufzugschacht an der Karlsruher U-Bahn-Haltestelle eine besondere Optik: Die Scheibe in Richtung Postgalerie ist zersplittert. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sprechen von Vandalismus und haben den Schaden angezeigt. Gute Aussichten, nicht nur durch die sonst klare Scheibe, sondern auch auf einen Austausch eben jener gibt es aktuell allerdings nicht.

Zwar haben die VBK sofort eine neue Scheibe bestellt, allerdings seien die Lieferzeiten für Bauteile aufgrund des Kriegs in der Ukraine aktuell sehr lang. Acht Wochen Lieferzeit wurden angegeben. „Ob die gehalten werden können, ist unklar. Wir hoffen, dass wir das Teil baldmöglichst erhalten“, heißt es von einer Sprecherin der VBK.

Der Aufzug hinunter in die U-Bahn kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Die Scheibe ist zwar gesprungen, aber nach wie vor funktionstüchtig. Es handelt sich um Sicherheitsglas. Es ist nicht der erste Aufzug, der in Karlsruhe auf diese Weise beschädigt wurde. Als die U-Bahn noch neuer war, gab es einen ähnlichen Vorfall am Kronenplatz.