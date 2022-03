Auto-Artistik-Show in Karlsruhe: Auf zwei Rädern durch die Feuerwand

Autos absichtlich patt machen? Ja, das gibt es. Bei einer Show in Karlsruhe zum Beispiel.

„Da stehen zwei Autos, die werden später kaputt gemacht“, erläutert ein Papa seinen Söhnen. Später stellt sich heraus, dass zwei andere Schrottfahrzeuge am Ende der Auto-Artistik-Show platt gemacht werden.

Die beiden erstgenannten Fahrzeuge dienen zu Stunts auf dem Parkplatz eines Möbelhauses am Storrenacker, wie sie am besten im normalen Straßenverkehr nicht nachgemacht werden sollten.

Mehrere hundert Zuschauer sind am Sonntagnachmittag ins Gewerbegebiet Hagsfeld gekommen, um zu sehen, was man mit Fahrzeugen so alles machen kann.

Show lockt mehr Männer als Frauen

Zumeist sind es junge Männer mit ihren Söhnen, das weibliche Geschlecht ist in der Minderheit. Dennoch bittet Stuntman Armando Nock zunächst zwei und nach der Pause sogar drei Frauen, mit ihm Fahrten der ungewöhnlichen Art zu unternehmen. Alle kommen selbstverständlich heil wieder raus.

Mit einem der Fahrzeuge zeigt der Stuntman, wie es möglich ist, mit quietschenden und qualmenden Reifen aus voller Fahrt Wenden um 180 und 360 Grad hinzulegen. Ohne Mitfahrerinnen hebt er über eine Rampe so ab, dass er nur auf den Außenseiten der beiden linken Reifen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Strecken zurücklegen und auch Kurven fahren kann.

Im zweiten Teil der Show ist das andere Stunt-Fahrzeug an der Reihe. Auch mit diesem unternimmt Armando Nock Zweirad-Fahrten. Diesmal mit weiblichen Fahrgästen.

Mario Cortess ist Chef der Truppe

Chef der Truppe und zugleich „Mädchen für alles“ ist Mario Cortess. Selbstverständlich ist er als Erster bei der Hand, als ein Windstoß die blickdichte Folie am Rand umwirft und Zaungästen die Sicht auf den Parkplatz freigibt.

Aber seine Hauptaufgabe ist, ebenfalls Autostunts zu zeigen. Einschließlich der Schlussnummer, bei der er mit einem Monstertruck amerikanischer Art die beiden Schrottautos so oft überrollt, bis sie komplett flach sind. Mit einem dieser Fahrzeuge, das nur noch aus Karosserie, Rädern, Lenkung und Fahrersitz besteht, demonstriert er zuvor einen Autounfall.

Vom anderen, später verschrotteten Auto angeschoben, fährt er auf die Rampe und überschlägt sich bei zwei Durchgängen so, dass er jeweils wieder auf den Rädern zum Stehen kommt. Das noch motorisierte, später zu zerstörende Fahrzeug dient Giovanni Gonzalez als Vehikel, um einmal auf dem Dach liegend und später auf einer strapazierfähigen Folie hinten anhängend durch eine Feuerwand zu rasen.

Und Mario Cortess 13-jähriger Sohn Joey erweist sich als Europas vielleicht jüngster Stuntman, der mit einem Quad allerlei Künste auf zwei statt vier Rädern vorführt.