Frau verletzt

Auto crasht frontal in Schnellrestaurant in der Karlsruher Kaiserallee

Heftiger Unfall in Karlsruhe: In der Kaiserallee ist am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr eine Frau mit ihrem Audi frontal in ein Gebäude gefahren. Dabei handelt es sich um das Restaurant „Wienerwald“.