Auto gerät auf der Südtangente in Karlsruhe in Brand

Ein brennendes Auto hat am Montagmittag zu einer zwischenzeitlichen Sperrung der Südtangente geführt.

Ein Auto ist am Montagmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der Südtangente zwischen den Abfahrten Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Oststadt in Richtung Rheinbrücke in Brand geraten. Laut Informationen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Das Auto brannte komplett aus.

Die Fahrbahn in Richtung Rheinbrücke war zwischenzeitlich gesperrt, wodurch sich der Verkehr staute. Das berichtet die Polizei. Seit 15.20 Uhr ist die Sperrung aufgehoben.