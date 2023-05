Auto kollidiert mit Straßenbahn in Karlsruher Innenstadt

Eine 29-jährige Frau ist mit ihrem Pkw am Montagmittag gegen 13.20 Uhr mit einer Straßenbahn auf der Ettlinger Straße vom Hauptbahnhof kommend in nördliche Richtung auf Höhe der Einmündung der Nebeniusstraße kollidiert. Laut den Angaben der Polizei wollte sie verbotenerweise nach links abbiegen und übersah so die in die gleiche Richtung fahrende S-Bahn.

Bei dem Zusammenstoß entstanden an der Straßenbahn sowie an dem Pkw Schäden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall verletzte sich niemand der Beteiligten. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Strecke für den Bahnverkehr bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.