Auf der Kriegsstraße werden gerade wichtige Weichen für den Karlsruher Stadtumbau gestellt. Spätestens Anfang 2022 soll der Autotunnel zwischen Mendelssohnplatz und Karlstor in Betrieb genommen werden. In der Mitte des oberirdischen Straßenabschnitts verkehren aller Voraussicht nach bereits am 12. Dezember die Straßenbahnen, daneben gibt es noch Platz für Autos und den Radverkehr.

Mehrere Hundert Millionen Euro sind für diesen Teilbereich der Kombilösung veranschlagt. Wie viel davon genau in Radverkehr, Autostraßen und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fließen, ist allerdings nicht bekannt.

Auch sonst werden bei Baumaßnahmen in Karlsruhe die Kosten für die einzelnen Verkehrsmittel nicht separat erfasst. „Der Stadtkämmerei ist es schlichtweg nicht möglich, die vielfältigen Aufwände und Auszahlungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften vernünftig den drei Kriterien Rad-, Autoverkehr und ÖPNV zuzuordnen“, sagt der Karlsruher Pressesprecher Matthias Tröndle auf Anfrage der BNN.