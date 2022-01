Leichte Verletzungen

Auto stürzt in Tiefgarage in der Karlsruher Innenstadt

Ein 22-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin sind am frühen Sonntagmorgen durch den Schutzzaun einer Tiefgarage in der Karlsruher Innenstadt gebrochen. Erst nach einem 3,5 Meter tiefen Sturz kam das Auto in der Abfahrt zum Liegen.