Alkohol und Drogen

Autofahrer flüchtet nach Unfall in Karlsruhe: 19-Jähriger fährt auf Polizistin zu

Ein Autofahrer hatte am Freitag in der Karlsruher Innenstadt einen Unfall zu verantworten. Als er zunächst mit dem Auto flüchtete, hätte er fast eine Polizistin angefahren. Die Beamten konnten ihn später fassen. Am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.