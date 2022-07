Zeugen gesucht

Autofahrer gefährdet Kind an Ampel in Karlsruher Innenstadt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag an einer Fußgängerampel zwischen der Amalienstraße und der Leopoldstraße in Karlsruhe ein Kind gefährdet. Der Autofahrer hatte offenbar sein Rotsignal missachtet.