Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Radlerin in Karlsruhe

Bei einem Unfall in der Karlsruher Innenstadt wurde am Montagnachmittag eine 27-Jährige verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radschutzstreifen der Hardtstraße in Richtung Lameystraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Rheinstraße in Richtung Innenstadt, wollte jedoch links in die Hardtstraße einbiegen, wo sich die Radlerin näherte.

Beim Abbiegen stieß das Fahrzeug mit der 27-Jährigen zusammen, worauf diese stürzte und sich mittelschwer verletzte. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Rad und Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.