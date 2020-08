Autofahrer übersieht Radfahrerin auf der Beiertheimer Allee

Eine 26-jährige Radfahrerin erlitt am Mittwochnachmittag in Karlsruhe leichte Verletzungen, als sie von einem abbiegenden Pkw angefahren wurde.

Laut Stand der Ermittlungen fuhr der 20-jährige Fahrer eines KIAs gegen 16.50 Uhr auf der Beiertheimer Allee in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er die ihm auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin über die Motorhaube des Wagens auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 26-Jährige zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.200 Euro.