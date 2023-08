Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Freitag in Karlsruhe-Mühlburg ereignet hat. Dabei wurde ein Rollerfahrer verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Freitagabend auf der Karlsruher Lameystraße/Kreuzungsbereich Hardtstraße. Wie die Polizei mitteilte, war ein Motorrollerfahrer gegen 17.45 Uhr im Begriff, auf der Lameystraße der Kreuzungsbereich Hardtstraße in Richtung Entenfang auf der Geradeausspur zu überqueren.

In diesem Moment scherte die Fahrzeugführerin eines Smart-Pkw, der auf der Linksabbiegerspur bei Rotlicht stand, unvermittelt nach rechts aus, weswegen der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste und stürzte.

Rollerfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Hierbei verletzte er sich nicht unerheblich und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zwischen dem Motorroller und dem Pkw kam es zu keinem Kontakt.

Zum flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen Pkw Smart FourTwo in der Farbe Weinrot bzw. Lila mit GER-Zulassung handelt. Am Steuer saß eine Frau.