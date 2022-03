Autofahrerin erfasst vierjährigen Jungen in Karlsruher Innenstadt

Viel Glück hatte ein Vierjähriger bei einem Verkehrsunfall in der Karlsruher Innenstadt. Als er unvermittelt auf die Straße rannte, erfasste ihn ein Auto. Er wurde jedoch nur leicht verletzt.

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in der Karlsruher Kaiserallee einen vierjährigen Jungen erfasst. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 9 Uhr in östlicher Richtung auf der Kaiserallee unterwegs.

Der Vierjährige stand nahe der Straßenbahnhaltestelle Yorkstraße am rechten Fahrbahnrand. Vor ihm befanden sich ein Baum und ein geparktes Fahrzeug, sodass kein Sichtkontakt zwischen ihm und der Autofahrerin bestand.

Plötzlich trat der Junge, ohne auf die Ampel zu achten, auf die Fahrbahn und rannte in Richtung der Haltestelle. Die 32-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Vierjährigen.

Dieser erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde anschließend in einer Karlsruher Kinderklinik behandelt. Ein Sachschaden entstand nicht.