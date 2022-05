Autofahrerin rammt in Karlsruhe 77-jährigen Fußgänger

Ein 77-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall in der Karlsruher Amalienstraße am Montagmorgen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging der Mann gegen 9.30 Uhr über eine dortige Ampel an einem Fußgängerüberweg.

Eine 71-jährige Autofahrerin am Steuer eines Renault übersah offenbar das Rotlicht der Ampel und rammte den Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.