Autofahrerin übersieht Rollerfahrer in Karlsruhe

Ein Rollerfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw im Bereich der Pfinzstraße und der Pforzheimer Straße am Mittwochabend schwer verletzt worden. Die 46-Jährige hatte den Roller offenbar übersehen.

Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in den Kreuzungsbereich Pfinzstraße / Pforzheimer Straße eingefahren, um nach links auf die Pforzheimer Straße abzubiegen. Offensichtlich übersah die 46-Jährige hierbei einen ihr entgegenkommenden Roller und kollidierte während des Abbiegevorgangs mit diesem, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.