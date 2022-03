Mundarttheater feiert Jubiläum

Badisch Bühn in Karlsruhe feiert 40-jähriges Bestehen: „Wir hatten nie einen echten Flop“

Mit der Komödie „Jetzt hemmer de Salad“ begann am 27. März 1982 eine Erfolgsgeschichte: Seit 40 Jahren hält die Badisch Bühn die Freude am Mundarttheater in Karlsruhe lebendig. Über die Gründung und wie sich das Mundarttheater verändert hat.