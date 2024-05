Badische Meile in Karlsruhe: Das erwartet Sportler und Besucher

Wenn sich am Sonntagvormittag, 5. Mai, in der Herrmann-Veit-Straße um 10 Uhr rund 6.500 Läuferinnen und Läufer auf einen 8,88889 Kilometer langen Rundkurs durch die Stadt machen, ist mit der Badischen Meile die Volkslaufsaison eröffnet.

Zum 33. Mal veranstaltet die LG Region Karlsruhe diesen Lauf, der Kultstatus genießt und zu den bekanntesten und beliebtesten Volksläufen in der Region gehört.

Geschichte der Badischen Meile beginnt im 18. Jahrhundert

Seine Geschichte beginnt eigentlich schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals soll, so die Überlieferung, der damalige Markgraf Carl Friedrich mit seinem Gefolge diese Strecke im Hardtwald in zwei Stunden zurückgelegt haben.

Die längste Landesmeile in Deutschland war etabliert und bei der Umrechnung vom „königlichen Fuß“ auf das metrische System wurde die „Badische Meile“ mit 8,88889 Kilometern berechnet.

Und exakt dieses „krumme“ Maß ist die Länge der Laufstrecke für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus einem Umkreis von rund 50 Kilometer anreisen, um entweder im Laufen, beim Walken oder im Nordic Walking an diesem „Spaßlauf“ teilzunehmen. Dieser wurde 1990 zum 275-jährigen Stadtjubiläum zum ersten Mal unter diesem Namen ausgetragen.

Die 33. Auflage an diesem Wochenende verspricht ein Rekordergebnis zu werden, was die Anmeldungen anbelangt. Der Samstag mit den Kinder- und Jugendläufen ist komplett ausgebucht, was auch für den Hauptlauf am Sonntag gilt.

Angelika Solbieda, die Vorsitzende der LGR Karlsruhe freut sich entsprechend darüber, „dass wir rund 1.000 Anmeldungen mehr haben als im Vorjahr. Das zeigt, wie populär die Badische Meile als Laufveranstaltung ist, die an zwei Tagen eigentlich alle Generationen unserer Stadt in Bewegung bringt“.

Seit 2011 wird die Badische Meile auf einem Rundkurs durch die Karlsruher Innenstadt ausgetragen und bietet damit ein Sightseeing der besonderen Art. Das Ziel ist im Carl-Kaufmann-Stadion, wo auf einer großen Videoleinwand der Zieleinlauf zu sehen ist. Es gibt Essens- und Getränkestationen, man kann es sich entweder auf dem Rasen oder – so man einen ergattert – auf einem Liegestuhl bequem machen.

Es gibt Mitmachaktionen und Infostände der Sponsoren, „ohne deren Unterstützung wir diese Veranstaltung nicht stemmen könnten“, wie Solbieda sagt, die auf der großen Bühne die Siegerehrung vornehmen wird.

Das kostet die Badische Meile

Im vergangenen Jahr waren Simon Stützel und Melina Wolf die umjubelten Sieger einer Veranstaltung, deren Kosten bei etwa 80.000 Euro liegen. „Diese sind sehr hoch, aber die Finanzierung ist gesichert“, betont Solbieda. Und die erzielten Einnahmen dienen wiederum der Finanzierung des Leistungssports in der LGR Karsruhe, wie Organisationschef Patrick Scheef sagt, der in diesem Zusammenhang schon jetzt auf die „8. Lange Laufnacht“ hinweist.

Eine Woche nach der „Badischen Meile“ präsentiert die LGR Karlsruhe am 11. Mai den Leichtathletikfans hochklassige Rennen über 800 und 1.500 Meter, 3.000 Meter Hindernis und 5.000 Meter mit nationaler und internationaler Besetzung im Carl-Kaufmann-Stadion.