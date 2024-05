Die Badische Meile in Karlsruhe über 8,88889 Kilometer hat die Corona-Delle eindrucksvoll überwunden. Warum die Starter die Amosphäre so schätzen.

Mehr als 5000 Athleten am Start

Die Badische Meile im Mai ist neben dem Baden-Marathon im September die erfolgreichste Laufveranstaltung der Fächerstadt. Trotz des unsicheren Wetters – Regenwolken schoben sich immer wieder vor die Sonne – liefen weit über 5000 Teilnehmer die 8,88889 Kilometer lange Strecke.

„Ich mag die Atmosphäre gern, und dass so viele Menschen dabei sind, das motiviert mich sehr“, sagt die Läuferin Marie-Anne vor dem Start. Die 56-Jährige vom „parkrun Oberwald“ ist zum zweiten Mal bei der Meile dabei und möchte die Distanz in unter einer Stunde schaffen.

So wie ihr geht es vielen Teilnehmern: Man nimmt sich eine bisschen was vor und genießt die gute Stimmung.

Zuschauer machen an der Strecke durch Karlsruhe Stimmung

Das gilt auch für die Zuschauer an der Strecke. Zwei junge Frauen haben sich der ersten Kurve an der Ecke Herrmann-Veith/Brauerstraße positioniert und wollen Schilder in die Höhe halten: „Lauf, Nils, Lauf“ steht auf dem einen, „Lara, schnell wie der Blitz“ auf dem anderen. „Die beiden haben erst letztes Jahr angefangen zu laufen und sind Bruder und Cousine“, erzählt eine der beiden Frauen.

Dann kommt schon die Spitze des Feldes in Sicht. Die ersten vier sind Benedict Noon, Yannik Weber (beide LG Region Karlsruhe), Holger Körner (EnBW Stromer Team) und Melina Wolf (Chrono24 GmbH). Dicht hinter der Läuferin läuft Christian Stöckl von der Feuerwehr Rheinstetten, ehemals Sieger beim Forchheimer Silvesterlauf, der Zweiter in 29:27 Minuten werden wird.

Die Badische Meile gewinnt erstmals in seiner Karriere Holger Körner. Der 33-Jährige ist zwar auch LGR-Athlet, läuft aber bei der Meile für und im Trikot seines Arbeitgebers, einem Energieversorger. „Das hier ist schon so eine Art inoffizielle Firmenmeisterschaft“, sagt er. Körner hat sich bereits nach einem Kilometer von der Konkurrenz absetzen können und brauchte 28:32 Minuten für die Strecke mit der krummen Länge.

Nur Melina Wolf – auch sie nicht als LGR-Läuferin, sondern für den Arbeitgeber unterwegs – hatte anfangs noch Sichtkontakt zu ihm halten können und wurde in 29:21 Minuten schnellste Frau der Meile. Sophia Kaiser (LG Region Karlsruhe) sicherte sich, nach einer langen Verletzungspause wieder genesen, in 31:34 Minuten Platz 2.

Als die Spitze des Feldes schon in die Kriegsstraße einbiegt, überqueren immer noch Teilnehmer die Startlinie. Dank Chip in der Startnummer wird auch ihnen nur die tatsächliche Laufzeit berechnet.

Gymnasium Neureut hat bei der Schülerwertung die Nase vorn

So lange die Läufer auf der Strecke sind, ist es noch ruhig im Ziel im Beiertheimer Carl-Kaufmann-Stadion. Neben den Getränkeständen hat der Förderverein des Gymnasiums Neureut als einzige Schule einen Pavillon mit Gepäckaufbewahrung, Umkleidezelt und Müsliriegel-Verpflegung aufgebaut.

Externer Inhalt von Instagram

Das nicht ohne Grund: Die Schule strebt danach, auch in diesem Jahr wieder die Schülerwertung zu gewinnen. „Ab Klasse 8 machen wir Werbung für eine Teilnahme bei der Badischen Meile“, erklärt ein Fördervereinsmitglied am Pavillon. Die Schulwertung zu gewinnen gelingt dem Gymnasium eindrucksvoll: Die schnellsten sechs von den etwa 80 laufenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schaffen alle die Meile in unter 40 Minuten.

Das war ganz prima, nicht zu stark und nicht zu leicht. Thomas

Läufer, nach der Wadenmassage

Neben Wasser und Müsliriegel sind im Ziel die Wadenmassagen im Pavillon einer Krankenkasse beliebt, schnell bildet sich dort eine Schlange. Pro Teilnehmer kneten zwei Physiotherapeuten jeden Interessierten fünf Minuten lang die Unterschenkel. „Das war ganz prima, nicht zu stark und nicht zu leicht“, sagt Thomas nach der Massage.

Die Corona-Delle ist überwunden. Patrick Scheef

Mitorganisator

Mit der Badischen Meile 2024 endet die erste Zurückhaltung der Läuferinnen und Läufer in Sachen Anmeldungen bei den Läufen in der Region Karlsruhe nach der Pandemie.

„Die Corona-Delle ist überwunden“, freut sich Patrick Scheef aus dem Organisationsteam des Laufs. „Wir hatten schon vor dem Start ein Plus von 1600 Anmeldungen. Bei den Firmen-Teams sind die Beteiligungen stark gestiegen“, berichtet er. Scheef und die LGR hatten bei dem Lauf um die 230 Helfer im Einsatz. Neben den eigenen Vereinsmitgliedern hebt er vor allem den SV Karlsruhe Beiertheim und die Freiwillige Feuerwehr Neureut hervor.