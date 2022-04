Bald 70 Jahre verwahrt das Museum im Karlsruher Schloss eine kostbare Porzellansammlung, die 1940 von den Nazis geraubt wurde. Vor zwei Jahren ging sie zurück an die Erben des jüdischen Kunstsammlers Ernst Gallinek. Jetzt hat das Land dafür viel Geld in die Hand genommen.

Es ist ein Wunder, dass sie noch zusammen sind: das Paar, das sich küsst, dazu eine Frau, die Wein verkauft, ein Mann, der ins Horn bläst und ein schneeweißer Pudel – nach rund 250 Jahren der einzige verbliebene seiner Art aus Nymphenburg. Und mit ihnen ein vierhundertfaches Mehr.

Sie sind klein, filigran, kostbar und vor allem: sehr, sehr zerbrechlich. Im Badischen Landesmuseum sind sie bestens behütet. Der Haken: Sie waren gestohlen – von den Nazis. Jetzt schließt sich der Kreis und alles hat seine Ordnung.

Sammlung von Ernst Gallinek ist seit bald 70 Jahren im Karlsruher Schloss

Bald 70 Jahre verwahrt das Badische Landesmuseum eine Porzellansammlung, die ihr die längste Zeit nicht gehörte. Die Nationalsozialisten hatten sie aus dem Nachlass des jüdischen Geologen Ernst Gallinek geraubt.

Erst um die Jahrtausendwende wurde der damaligen Pressesprecherin Irmela Franzke in ihrer Neugierde auf die Herkunft der Kostbarkeiten das Unrecht bewusst: „Das hat das Museum nie selbst gekauft“, erinnert sie sich an die Erkenntnis, die spät kam: im Jahr 2003. Sie ging der Sache nach und stieß über Verkaufsdaten von Auktionen der Zwischenkriegszeit auf den Namen Gallinek.

Vor zwei Jahren gab das Museum die 400 Objekte an die Erben zurück

So begannen aufwändige Recherchen. Katharina Siefert vom BLM-Referat Dokumentation übernahm. Heute ist sie am Haus die eigens für solche Fälle beauftragte Provenienzforscherin. Vor zwei Jahren schließlich gab das Museum die weit über 400 wertvollen Objekte an die rechtmäßigen Erben zurück. Zunächst auf dem Papier.

Die Sammlung des 1865 in Breslau geborenen und 1940 in Baden-Baden verstorbenen jüdischen Kunstsammlers stammt aus den berühmtesten Porzellanmanufakturen des 18. Jahrhunderts und ist ein seltenes Zeugnis der Tätigkeit von privaten Sammlern der Zwischenkriegszeit. Auch Geschirr, Vasen und Tapisserien gehören zu dem unrechtmäßig entzogenen Erbe, das seit 1953 im Karlsruher Schloss treuhänderisch verwaltet wurde. Noch etwas macht die Sammlung so besonders: Sie ist möglicherweise die einzige, die komplett erhalten ist.

Ernst Gallinek hatte ein Gespür für das exotische Material, das so genannte weiße Gold. Wie keine andere Sammlung illustiert die seine beispielhaft die Kulturgeschichte im Absolutismus oder im Biedermeier. Manche der Objekte europäischer und ostasiatischer Herkunft stammen sogar noch von August dem Starken (1670 bis 1733).

Die Sammlung Gallinek Ernst Gallinek wurde 1865 in Breslau geboren und zog 1935 nach Baden-Baden, wo er im Juli 1940 unverheiratet und kinderlos verstarb. Bereits kurz nach seinem Tod wurde staatlicherseits darauf hingewirkt, dessen Sammlung unentgeltlich dem Badischen Landesmuseum zuzuschlagen. Die Sammlung gelangte daher nicht in das Eigentum der von Gallinek in seinem Testament bestimmten Erben. Sie wurde 1941 in staatlichen Besitz genommen und zunächst in das Neue Schloss in Baden-Baden verbracht. Im November 1953 wurde die Sammlung dem Badischen Landesmuseum zur treuhänderischen Verwaltung übergeben. Die Sammlung europäischer und ostasiatischer Porzellane umfasst 466 Objekte, darunter Geschirre, Vasen und figürliches Porzellan sowie einige Fayencen aus über 20 überwiegend deutschen Manufakturen. Der Schwerpunkt liegt beim Rokoko-Porzellan des 18. Jahrhunderts. Fast 40 Prozent der Stücke sind aus Meißener Porzellan. Dazu kommen einige herausragende ostasiatische Porzellane, Portraitminiaturen des frühen 19. Jahrhunderts sowie drei großformatige, flämische Tapisserien mit figürlichen Darstellungen.

Deshalb war das Karlsruher Schloss sehr daran interessiert, die Sammlung zu behalten. Gerade der Bestand an Meißner Porzellan ist im BLM im Wesentlichen durch die Sammlung Gallinek abgedeckt. Das viele weiße Gold blieb als Dauerleihgabe im Museum.

Land und Kulturstiftung haben die Sammlung für 1,8 Millionen Euro gekauft

Jetzt ist viel Geld geflossen: Das Land Baden-Württemberg hat die Sammlung Gallinek von den Erben gekauft und somit dauerhaft für das Badische Landesmuseum gesichert.

1,5 Millionen Euro war es der landeseigenen Museumsstiftung Baden-Württemberg wert, und weitere 300.000 Euro hat die Kulturstiftung der Länder beigesteuert. Denn es geht dabei nicht nur um die Möglichkeit, ein wichtiges kulturelles Erbe weiter der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es geht auch darum, die Geschichte NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunst und die Rolle der deutschen Behörden und Museen zu erzählen, die daran aktiv beteiligt waren.

Mehr noch als 466 erlesene Objekte zeigt dieser Fall beispielhaft den einst sträflichen und daher heute oftmals komplizierten Umgang mit NS-Raubkunst. Die Wege sind verschlungen und oft undokumentiert.

Nachdem die Provenienzforscherinnen die Objekte als NS-Raubgut identifizierten, stellten sie die Sammlung im Januar 2008 in der Datenbank für durch die Nazis verursachte Kulturgutverluste ein, dem sogenannten Lost-Art-Register in Magdeburg. Der Stein kam ins Rollen. Mehrere Anspruchsteller hatten sich gemeldet. Zu klären, wer rechtmäßiger Erbe ist, war jedoch kompliziert.

Provenienzforschung Seit Ende 2009 beschäftigt das Land drei Wissenschaftlerinnen im Bereich der Provenienzforschung an der Staatsgalerie Stuttgart, am Badischen Landesmuseum und an der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe. Dadurch konnten zahlreiche Provenienzen aufgeklärt werden. Mit der Verstetigung der Stellen im Jahr 2015 war Baden-Württemberg bundesweit das erste Land, das Dauerstellen für die Provenienzforschung eingerichtet hat.

Gallinek hatte sein Testament nämlich geändert, nachdem sein Neffe zur Nazi-Zeit in die USA emigiert war. Der Sammler musste fürchten, dass Nazi-Deutschland seinem Alleinerben die kostbaren Güter nie aushändigen würde. Deshalb benannte er in einem Zusatz seine Schwester und im Fall ihres Todes als Ersatzerbin die jüdische Gemeinde in Baden-Baden.

Obwohl die Schwester wie auch der Neffe inzwischen verstorben waren, entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe im Jahr 2019 zugunsten der Erben aus dem familiären Umfeld Gallineks in den USA. Es „ist davon auszugehen, dass der Erblasser den Nachtrag nicht verfasst hätte, wenn er gewusst hätte, dass diese diskriminierenden Regelungen wenige Jahre nach seinem Tod durch den Zusammenbruch des NS-Regimes hinfällig wurden“, so das OLG.

Präsentation als Zeichen für politischen Willen

Als Datum für die Präsentation seines neu erworbenen alten Schatzes wählte das Museum den Internationalen Tag der Provenienzforschung. Um ein Zeichen zu setzen und „an den Sammler und an das ihm und seiner Familie angetane Unrecht zu erinnern“, so Staatssekretärin Petra Olschowski bei einer Pressekonferenz.

Wir müssen weiter im hohen Tempo aufarbeiten. Petra Olschowski, Kunststaatssekretärin

„Provenienzforschung ist eine kulturpolitische Aufgabe von höchster Priorität. Wir müssen weiter in hohem Tempo aufarbeiten.“ Und auch der Anwalt der Erben Gallineks, Markus Stötzel, betont: „Es geht um moralische Wiedergutmachung.“

Das Paar, der Pudel und alle Objekte lassen sich sogar aus der Ferne in aller Nähe studieren. Um die Geschichte der Sammlung Gallinek auch in die Zukunft transparent darzustellen, sind ab sofort alle Objekte in einer digitalen Datenbank zugänglich.