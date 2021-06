Am Dienstagnachmittag entscheidet der Karlsruher Gemeinderat über den Umgang mit dem sanierungsbedürftigen Staatstheater an der Kriegsstraße. Die BNN berichten live.

Nur in einem einzigen Punkt sind sich wahrscheinlich alle einig: So wie es momentan aussieht, so kann es nicht bleiben. Das Badische Staatstheater im Herzen der Karlsruher Innenstadt ist sanierungsbedürftig. Mitarbeiter klagen über zu wenig Platz und zu viel Lärm.

Doch die Kosten für die geplante Ertüchtigung und Erweiterung sind immer wieder in die Höhe geschnellt. Rechnete man am Anfang mit 325 Millionen Euro, ist nun die Rede von mehr als 500 Millionen. Die Gestaltung des Vorplatzes sowie die Kosten für eine Interims-Spielstätte und das Mobiliar sind dabei noch gar nicht einkalkuliert.

In den vergangenen Wochen sind deswegen Alternativen diskutiert worden, zum Beispiel ein Abriss und Neubau an einer anderen Stelle wie etwa dem Messplatz. Stimmt der Karlsruher Gemeinderat dennoch der bislang geplanten Modernisierung am aktuellen Standort zu? Die BNN berichten ab Dienstagnachmittag im Live-Ticker von der Entscheidung.