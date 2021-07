Mit dem Auto über die Südtangente, mit der Tram durch die Kaiserstraße oder mit dem Fahrrad an der Alb entlang: In Karlsruhe gibt es viele unterschiedliche Wege, um mit den verschiedenen Verkehrsmitteln ans Ziel zu gelangen.

Doch wo kommt man mit welchem fahrbaren Untersatz am schnellsten voran? Und wo stockt regelmäßig der Verkehr? Julia Weller, Pascal Schütt und Ekart Kinkel aus der BNN-Redaktion haben sich auf den Weg gemacht und sind vom Marktplatz in Durlach bis zum Elsässer Platz in Knielingen und wieder zurück gefahren.

Eine Erfahrung haben dabei alle drei Redaktionsmitglieder gemacht: Ganz ohne unvermeidbare Wartezeiten kommt man in Karlsruhe nicht ans Ziel.