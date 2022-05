Bahn-Konkurrent Flixtrain macht ab Juni auch in Karlsruhe Halt

Der private Bahn-Konkurrent Flixtrain steuert ab dem 23. Juni auch Karlsruhe an. Dann können Reisende an fünf Tagen in der Woche günstig vom Hauptbahnhof aus in 14 verschiedene Städte reisen.

Berlin, Frankfurt oder Basel: Aus Karlsruhe und der Region können Fahrgäste künftig in verschiedene Städte mit dem Flixtrain reisen. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, kommt die Strecke Basel – Berlin ab dem 23. Juni neu dazu. Immer donnerstags bis montags können Fahrgäste dann am Karlsruher Hauptbahnhof zusteigen.

Der Zug startet an diesen Tagen immer um 11.25 Uhr in die deutsche Hauptstadt. Nach knapp sechs Stunden erreicht der Flixtrain um 17.20 Uhr den Berliner Hauptbahnhof. Tickets können schon jetzt online unter www.flixtrain.de, in der Flixbus-App oder in Reisebüros gebucht werden. Eine Fahrkarte von Karlsruhe nach Berlin kostet nach derzeitigem Stand am 23. Juni 29,99 Euro.

Nach Basel geht es für Reisende aus Karlsruhe ebenfalls donnerstags bis montags. Der Zug fährt um 17.18 Uhr los und erreicht Basel dann nach gut zwei Stunden um 19.28 Uhr. Die Fahrkarte kostet am 23. Juni momentan 11,99 Euro.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Preise dynamisch. „Wer früher bucht, fährt auch günstiger“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Wie früh eine Fahrt gebucht werden sollte, hänge von der Beliebtheit jener Fahrt ab. Alle Züge verfügten über freies WLAN, ein Sitzplatz sei garantiert.

Weitere Ziele sind Basel, Erfurt oder Freiburg

Flixtrain startet in den kommenden Wochen insgesamt drei neue Linien und erweitert damit das erste private Fernzugnetz Deutschlands. Von Karlsruhe aus können neben Berlin und Basel noch zwölf weitere Städte erreicht werden: Frankfurt, Erfurt, Karlsruhes Partnerstadt Halle, Darmstadt, Heidelberg, Wiesloch-Walldorf, Fulda, Bad Hersfeld sowie Baden-Baden, Offenburg, Freiburg und Weil am Rhein.

Flixtrain bietet im Vergleich zur Deutschen Bahn deutlich günstigere Preise an. Dies hat der ADAC untersucht. Auf dessen Homepage heißt es hierzu: „Im ADAC-Preisvergleich war Flixtrain ausnahmslos günstiger – die Preisdifferenz betrug zwischen 16 und 79 Prozent.“

Den großen Unterschied sieht der ADAC in der Anzahl der Verbindungen: „Während Flixtrain die meisten Strecken nur ein- bis zweimal pro Tag fährt, rollt die Bahn häufig im Ein- oder Zwei-Stunden-Takt an.“

Flixtrain kritisiert 9-Euro-Ticket

Die Deutsche Bahn macht derzeit mit dem 9-Euro-Ticket Schlagzeilen, mit dem Reisende für einen Monat mit Bussen und Bahnen durch Deutschland fahren können. Flixtrain sieht das vom Bund initiierte Angebot kritisch: „Wenn man Menschen dauerhaft für nachhaltiges Reisen begeistern möchte, braucht man ein attraktives Angebot im öffentlichen Verkehr – keine kurzfristigen Rabattaktionen“, so André Schwämmlein, Flixtrain-Mitgründer und CEO.

Schon jetzt rechnen Verkehrsverbände mit der Überlastung bestimmter Strecken wegen des 9-Euro-Tickets.