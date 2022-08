Bald gibt es nur noch Selbstbedienung bei der Sparkasse am Karlsruher Marktplatz

Wer nur Geld am Automaten holen will, kann die Sparkassen-Filiale am Karlsruher Marktplatz weiterhin nutzen – für Beratung müssen die Karlsruher ab Oktober ein paar Meter weiter laufen. Was steckt dahinter?

Ein kleines unscheinbares Schild bringt den ein oder anderen Sparkassen-Kunden zum Stutzen. Eine Frau kommt durch die automatische Schiebetür an der Filiale am Karlsruher Marktplatz. Sie liest, schüttelt den Kopf und geht weiter zu einem der Bankberater.

„Diese Filiale wird ab Dienstag, 4. Oktober, als SB-Filiale geführt“, steht auf dem Aushang. Wer eine persönliche Betreuung wünscht, muss dann beispielsweise in die zehn Fußminuten entfernte Filiale am Europaplatz laufen.

Die Veränderungen bei der Sparkasse am Marktplatz sind nicht die ersten ihrer Art. Auch in der Sparkassen-Filiale in Pfinztal-Söllingen sind seit dem 1. August keine Mitarbeiter mehr anzutreffen. In Malsch bietet die Sparkasse vor Ort gar keinen Service mehr an. Dort wurde am 1. Juli der Betrieb ganz eingestellt.

Karlsruhe ist im Vergleich zu anderen Städten noch ganz gut aufgestellt. Den Kunden stehen an 20 Standorten im Stadtgebiet Geldautomaten zur Verfügung. Es gibt zwölf Selbstbedienungsfilialen und 19 klassische Filialen. 18 sind es dann ab Oktober.

Bauarbeiten der Stadt Karlsruhe gaben Anlass für Veränderung

Auslöser für die Veränderung seien letztlich die anstehenden Baumaßnahmen der Stadt Karlsruhe gewesen, sagt eine Sprecherin der Sparkasse Karlsruhe. Die Stadt modernisiert das Areal zwischen Marktplatz und Technischem Rathaus.

Das hat Auswirkungen für die dort beheimateten Cafés und Bars. Das Café Böckeler am Marktplatz hat bereits bekanntgegeben, den Standort im Herbst 2022 endgültig verlassen zu wollen und voraussichtlich auch nach Abschluss der Bauarbeiten nicht zurückzukehren.

Für die Entscheidung der Sparkasse Karlsruhe gab es aber noch andere Gründe. Unter anderem würden mehr Kunden das Online-Angebot der Bank nutzen und das Filialnetz könne dadurch nun effizienter und wirtschaftlicher gestaltet werden. Auch nachdem die Bauarbeiten am Marktplatz abgeschlossen sind, wird das Servicepersonal nicht wieder vor Ort eingesetzt.

Sparkassen-Kunden können Filiale am Europaplatz nutzen

Kunden, die nun den Service am Europaplatz wahrnehmen, werden dort in Zukunft jedoch „auf bekannte Gesichter stoßen und wenn möglich ihren Ansprechpartner behalten“, sagt die Sprecherin der Bank. Es gehen nach ihrer Aussage keine Arbeitsplätze verloren. Ein weiterer Grund für das zukünftig begrenzte Angebot am Marktplatz sei auch, dass eine Beratung unter Einbindung von Spezialisten in großen Häusern leichter sei.

Die Sparkasse macht noch vieles offline, daher stören solche Schließungen. Mathis Mandel, Passant in der Kaiserstraße

Aber wie sehen es die Kunden am Karlsruher Marktplatz? „Die Sparkasse macht noch vieles offline, daher stören solche Schließungen“, sagt Passant Mathis Mandel. Anderen, wie Jean Hujj, war dieser Umbau auf Selbstbedienung noch nicht bewusst. „Das ist schlimm“, stellt er fest, während er gerade auf einen freien Bankautomaten wartet. Gerade für ältere Leute seien diese ganzen Schließungen von Filialen in der vergangenen Zeit schlecht, meint eine andere Karlsruherin.

Nicht nur die Sparkasse baut ab und um

Denn nicht nur bei der Sparkasse sind Filialschließungen oder eine Umstrukturierung des Angebots Thema. Auch andere Banken fallen unter ähnlichen Umständen auf. Die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden hat im Juni den Geldautomaten in Neureut Kirchfeld und in der New-York-Straße in Kirchfeld geschlossen.

Auch die BBBank schließt mehrere Geldautomaten in diesem Jahr. Was mit den verlassenen Räumen im hinteren Teil der Sparkassen Filiale passieren wird, steht noch nicht fest.