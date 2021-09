Umgestaltung der Kriegsstraße

Bald können die Bahnen wieder das Karlstor in Karlsruhe passieren

Zwar wird der Autotunnel unterhalb der Kriegsstraße in Karlsruhe in diesem Jahr nicht mehr fertig, die oberirdische Umgestaltung der einstigen Stadtautobahn in einen grünen Boulevard schreitet dafür zügig voran. Wichtige Nord-Süd-Verbindungen werden demnächst wieder geöffnet.