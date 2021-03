Sperrung am Ettlinger Tor: Autofahrer können Karlsruher Kriegsstraße nicht überqueren

Am Ettlinger Tor geht für drei Tage nichts mehr für die Autofahrer in Nord-Süd-Beziehung. Sie können an der zentralen City-Kreuzung die Kriegsstraße nicht überqueren.

Bis Donnerstag wird laut dem Kombi-Bauherrn, der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig), unmittelbar östlich des Ettlinger Tors der Straßenraum zwischen Bauarbeitern und Autofahrern neu aufgeteilt: Auch auf diesem Abschnitt der Kriegsstraße heißt es jetzt bis Mitte August ab durch die Mitte auf die provisorische Fahrbahn, wo im Dezember die Straßenbahnen im Mittelgrün des Boulevards rollen sollen.

In den nächsten fünf Monaten haben also die Straßenbauer und Gehwegpflasterer Zeit für ihre Arbeit, dann folgt noch der Gleisbau in der Mitte. Für das Einrichten der Baustelle sind die Verkehrsbeziehungen am Ettlinger Tor in dieser Woche eingeschränkt.

Erneute Sperrung der Kriegsstraße in den Sommerferien

So richtig wird aber an der Kreuzung noch ein Mal in den Sommerferien eingegriffen. Dann kann man dort als Autofahrer nicht nur drei Tage, sondern ganze drei Wochen lang nicht die Kriegsstraße überqueren. Zwischen dem 29. Juli und dem 15. August wird auch auf dieser Kreuzung das noch fehlende Stückchen Doppelgleis für die Kriegsstraßenbahn eingebaut.

Bis zum Ende der Sommerferien werden dann noch die Ränder am Verkehrsknoten Ettlinger Tor komplettiert, berichtet Achim Winkel, Sprecher der Kasig. Die städtische Tochter hat die Regie bei der im zwölften Jahr laufenden Umsetzung der Karlsruher Kombilösung aus der U-Strab und dem Autotunnel unter der Kriegsstraße.

Bei der unterirdischen Zufahrt in das Parkhaus des Einkaufszentrums am Ettlinger Tor entstehen bis Mitte April noch Wände und Decken, nachdem bereits die Tunnelsohle dieses Anschlusstunnels hergestellt ist. Danach kann der Bau der endgültigen Kriegsstraßen-Oberfläche auch im Abschnitt zwischen Ettlinger Tor und Lammstraße beginnen.

Auch am Karlstor beginnt bald der Endspurt der Bauarbeiten

Selbst beim Nachzügler Karlstor beginnt bald der lange Endspurt der Bauarbeiten bis zur Inbetriebnahme von Autotunnel, neuem Boulevard und Straßenbahnstrecke auf dem 1,6 Kilometer langen City-Abschnitt der Kriegsstraße. „In der Nacht vom 8. auf den 9. April werden in der Mitte der Kreuzung der Karlstraße mit der Kriegsstraße die beiden Gleishilfsbrücken entfernt und die letzten Abschnitte des Rohbaus können auch dort fertiggestellt werden“, erklärt Kasig-Sprecher Winkel.

Bereits ab dem 6. April wird zur Vorbereitung des Brückenaushubs der Straßenbahnverkehr am Karlstor eingestellt und die Oberleitung abgebaut. Unterdessen geht der Bau des Autotunnels in den bereits im Rohbau fertiggestellten Abschnitten weiter: An den zwei Tunnel-Portalen in der Ludwig-Erhard-Allee im Osten bis zur Ritterstraße arbeiten gerade die Maler. Auf dieser großen Teilstrecke sind die Fahrbahnen im Tunnel bereits fertig.