Sämtlichen Entwicklungen getrotzt

Bauhaus-Markt in der Karlsruher Südstadt ist die kleinste und älteste Filiale in Deutschland

Seit Jahren werden Baumärkte immer größer. Nicht so der Bauhaus-Markt in der Südstadt. Die kleinste und älteste bestehende Filiale Deutschlands hat allen Entwicklungen der Branche getrotzt. Das liegt an einem ganz bestimmten Erfolgsrezept.