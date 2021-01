Das Badische Staatstheater steht vor einem guten Jahrzehnt mit Baustellen. Aktuell nimmt der neue Zugang Gestalt an. Er wird himmelblau und soll auch ein Café beherbergen.

Blaue Fangnetze flattern in sechs Metern Höhe zwischen den Holzbalken im Wind. Farblich ist das ein Vorgeschmack auf die provisorische Zugangshalle, die derzeit am Badischen Staatstheater entsteht: Wo die Außenwände des Entrees nicht aus Glas bestehen, wird die Farbe Himmelblau dominieren, verrät Eva Geiler, die am Haus für die Sanierungs-Kommunikation zuständig ist.

Fundament, Boden, Stützen und Dachbalken: Das Provisorium nimmt Gestalt an. Die Montage der Wände hat begonnen, ab der ersten Woche im Februar wird das Trapez-Blechdach aufgebaut. Parallel dazu stellen Arbeiter rund um den Bau ein Gerüst auf, um die Fassade anzubringen.

Bis Ende April ist damit die Sicht auf den Bau eingeschränkt. Offiziell seiner Bestimmung übergeben wird dieser zu Beginn der Spielzeit 2021/22 im September, zuvor müssen noch die Technik für die Abendkasse und weitere Infrastruktur eingebaut werden. Geplant ist, das Provisorium zehn Jahre zu nutzen.