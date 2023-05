Beim Kampf gegen den Fachkräftemangel geht das Freibad Wolfartsweier eigene Wege. Rund ein Dutzend Mitglieder des Fördervereins absolvierten bei frischen 18 Grad Wassertemperatur im Wölfle bereits am Mittwoch unter Anleitung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ettlingen eine kombinierte Rettungsübung.

Am Samstag geht dann erstmalig ein sogenanntes Rettungsschwimmer-Casting über die Bühne. Vorschwimmen dürfen Inhaber des Rettungsschwimmerabzeichens in Silber, Interessenten winkt eine Einstellung mit tariflicher Bezahlung.

Rettungsschwimmer für verlängerte Öffnungszeiten im Wölfle

Mit Rettungsschwimmern will die Fördervereinsvorsitzende Christa Grafmüller-Hell auch in diesem Jahr wieder verlängerte Öffnungszeiten ermöglichen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte das Wölfle an besonders heißen Tagen bis 22 Uhr geöffnet.

Auch an der Kasse oder beim Auswintern sind im Freibad Wolfartsweier ehrenamtliche Kräfte im Einsatz. Das Wölfle öffnete auch in diesem Jahr wieder am 1. Mai seine Pforten – fast vier Wochen vor den städtischen Bädern und nur drei nach dem Sonnenbad.

Hinter den Kulissen wird im Wölfle bereits die Saison 2024 geplant. Dafür sucht der Förderverein noch einen hauptamtlichen Betriebsleiter. „Bei uns gibt es eine gute Bezahlung und ein spannendes Arbeitsumfeld“, sagt Grafmüller-Hell.