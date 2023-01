„BBBank Wildpark“-Schriftzug ist jetzt zu lesen

Seit Mittwoch prangt der Name „BBBank Wildpark“ an der Stadionbaustelle. Seit Dienstag wurden die Buchstaben auf der Süd-Ost-Kurve laut KSC angebracht. Am frühen Mittwochabend waren die Arbeiten beendet.

Als Nächstes soll der Schriftzug auch an der Nord-Ost-Seite zu lesen sein. Bis die Buchstaben leuchten, wird es aber wohl noch dauern, voraussichtlich zum ersten KSC-Spiel in der Rückrunde beim Heimspiel gegen den SC Paderborn am 27. Januar wird die Einweihung erwartet, wie es von einem Mitarbeiter an der Baustelle heißt.