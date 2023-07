In Baden-Württemberg beginnen an diesem Mittwoch die Sommerferien. Der ADAC geht daher von einem Wochenende voller Staus auf. Besonders gefährdet sei die A8 bei Karlsruhe.

Reisenden in Deutschland steht eines der schlimmsten Stauwochenenden der Feriensaison bevor. Während Bayern und Baden-Württemberg in die Sommerferien starten und in einigen Bundesländern und den Niederlanden die zweite Welle beginne, seien viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens bereits wieder auf dem Heimweg, erklärt der ADAC.

Mit dem meisten Verkehr auf den Autobahnen ist demnach am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu rechnen..

Besonders starke Belastungen erwartet der ADAC hier:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 (Bremen – Lübeck)

A3 (Frankfurt – Passau),

A5 (Hattenbacher Dreieck – Basel)

A6 (Mannheim – Nürnberg)

A7 von Hamburg nach Flensburg und von Hamburg bis Füssen/Reutte.



Staus auf der A8 bei Karlsruhe laut ADAC in den Sommerferien wahrscheinlich

Außerdem könnte es auf diesen Autobahnen Staus geben:

A8 von Karlsruhe bis Salzburg

A9 (Halle/Leipzig – München)

A19 (Dreieck Wittstock – Rostock)

A24 (Berlin – Hamburg),

A45 (Gießen – Dortmund)

A61 (Ludwigshafen – Mönchengladbach)

A81 (Stuttgart – Singen)

A93 (Inntaldreieck – Kufstein)

A95

B2 (München – Garmisch-Partenkirchen)

A99 (Umfahrung München).

Auch im benachbarten Ausland prognostiziert der ADAC steigende Staulängen – auch auf den Heimreisespuren. So werde der Verkehr auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten abschnittsweise immer wieder zum Erliegen kommen.

Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien und von dort zurück brauche man „ein dickes Zeitpolster“.