Odyssee beim Versuch sich anzumelden

Weiter viel Frust mit der Karlsruher Behördenhotline 115

Viel Hoffnung hat die Stadt Karlsruhe auf die bundesweite Behördenhotline 115 gesetzt. Karlsruher Bürger landen mit ihren Anliegen in einem eigenen Callcenter, das aber angesichts von bis zu 6.000 Anrufen am Tag in die Knie zu gehen droht.