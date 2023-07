Bei der 24. Karlsruher Museumsnacht „Kamuna“ gibt es einige „Debütanten“

17 Museen, sechs Stunden und viel Programm: Das ist die Karlsruher Museumsnacht, bei deren 24. Ausgabe am 5. August auch einige „Debütanten“ am Start sind.

Viel Programm am 5. August

Nachts ins Museum: Dieses Erlebnis bietet zum nunmehr 24. Mal am kommenden Samstag, 5. August, die Karlsruher Museumsnacht. 17 Kulturinstitutionen beteiligen sich an der „Kamuna“, wie die Veranstaltung in Kurzform genannt wird.

Von 18 bis 24 Uhr können nicht nur die aktuellen Ausstellungen zu ungewöhnlicher Uhrzeit besucht werden. Die teilnehmenden Häuser bieten zudem ein Extra-Programm.

Mehr als 240 Veranstaltungen sind angesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Bogen reiche von Führungen über Konzerte und Lesungen bis zu Mitmachaktionen und Poetry Slams.

Besucher der Karlsruher Museumsnacht können eigenen Terminkalender einrichten

Auf der Internetseite www.kamuna.de gibt es die komplette Programmübersicht. Um am Veranstaltungstag nicht die Übersicht zu verlieren, kann man sich hier bereits einen persönlichen Museumsführer mit einer Termin-Merkliste zusammenstellen.

Das Motto der diesjährigen Kamuna lautet „Für die Zukunft!“ Symbolisiert werden soll damit laut den Veranstaltern das Ziel von Museen, Kultur für kommende Generationen zu bewahren und den Blick auf zukünftige Möglichkeiten zu lenken.

Verein RetroGames mit historischen Videospielautomaten erstmals bei der Kamuna

Auch bei ihrer 24. Ausgabe hat die Kamuna einige „Debütanten“ an Bord. Erstmals beteiligt ist das Museum des Vereins RetroGames e.V., das laut Eigendarstellung „die älteste öffentliche Ausstellung von Videospielautomaten in Deutschland.“ bietet.

Der Verein hat vor gut einem Jahr ein neues Domizil bezogen: auf dem Gelände des neuen soziokulturellen Zentrums „Kulturdose“ in der Schauenburgstraße 5.

Der RetroGames-Verein ist als Gastinstitution dabei. Auch der Kreis der festen Kamuna-Mitglieder erweitert sich, nämlich um die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG).

Diese ist im gleichen Gebäudekomplex untergebracht wie das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), dessen neuer wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand Alistair Hudson vor seiner ersten Kamuna steht.

Im gleichen Gebäude präsentieren sich die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, deren Stammsitz seit Oktober 2021 wegen Baumaßnahmen geschlossen ist, und die Städtische Galerie Karlsruhe, deren Räume nach viermonatiger Sanierung nun wieder eröffnet worden sind.

Zudem öffnet punktgenau am Abend der Kamuna auch die Junge Kunsthalle in der Hans-Thoma-Straße wieder ihre Pforten.

Zwei Shuttlebus-Linien führen zu den Kamuna-Museen

Für den Weg von Museum zu Museum sind zwei Shuttlebus-Linien eingerichtet worden, deren Benutzung im Kamuna-Ticket enthalten ist. Nicht mehr enthalten ist die An- und Abreise im gesamten KVV-Gebiet.

Dafür gibt es ein Kunst-und-Bahn-Angebot für die ersten 400 Käuferinnen und Käufer, die in der Tourist-Information am Marktplatz zwei Kamuna-Tickets kaufen, teilt die Karlsruher Touristik GmbH mit.

Mit einem„Genesis“-Tagesticket können zwei Personen die Stadtbahn nutzen und hierbei in den Karlsruher U-Bahn-Stationen den „Genesis“-Zyklus von Markus Lüpertz besichtigen, der ebenfalls erstmals bei der Kamuna zu sehen ist.