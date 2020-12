Die OB-Wahl in Karlsruhe ist gelaufen. Und in der unterlegenen CDU rumort es. Dabei geht es aber nicht darum, dem gescheiterten Kandidaten Sven Weigt Vorwürfe zu machen.

Der im Amt bestätigte Frank Mentrup sagt Danke: Seine Plakate wurden unmittelbar nach dem Urnengang am Sonntag mit diesem Zusatz beklebt. Doch die Spuren der OB-Wahl am Straßenrand verschwinden bald wieder, noch in dieser Woche beginnt der Abbau der Aufsteller. „Umgehend“ sind diese zu entfernen, so die Vorgabe.

Ähnlich zügig wird in den einzelnen Lagern die Analyse des Urnengangs beginnen – und vor allem in der CDU gibt es da einiges aufzuarbeiten.